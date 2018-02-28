Усик: Росія не перекупить фінал WBSS у Саудівської Аравії

Олександр Усик

Росія не зможе перекупитт фінал WBSS у Саудівської Аравії.

Таку думку висловив фіналіст Суперсерії Олександр Усик.

"Це було б просто несправедливо - і все. При цьому мені без різниці, де битися. Мені потрібен бокс. Але вони не перекуплять нічого", - цитує Усика obozrevatel.com.

Додамо, що бій Усик - Гасієв має вібдутися 11-го травня в Саудівській Аравії.

Як відомо, раніше була інформація, що у Гассієва роблять все для того, щоб бій з Усиком відбувся в Росії.

Також була інформація, що бій Усик - Гассієв міг відбутися в Києві.