316 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 13:19
Усик: Росія не перекупить фінал WBSS у Саудівської Аравії
|Олександр Усик
Росія не зможе перекупитт фінал WBSS у Саудівської Аравії.
Таку думку висловив фіналіст Суперсерії Олександр Усик.
"Це було б просто несправедливо - і все. При цьому мені без різниці, де битися. Мені потрібен бокс. Але вони не перекуплять нічого", - цитує Усика obozrevatel.com.
Додамо, що бій Усик - Гасієв має вібдутися 11-го травня в Саудівській Аравії.
Як відомо, раніше була інформація, що у Гассієва роблять все для того, щоб бій з Усиком відбувся в Росії.
Також була інформація, що бій Усик - Гассієв міг відбутися в Києві.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій