521 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 15:16
Перспективний український супертяж отримав чергового суперника
|Владислав Сіренко
Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане хорватський боксер Івіца Перкович.
Як відомо, цей боксер проходив повну дистанцію в боях з Олександром Устіновим та Олександром Димитренком, причому Димитренка він відправив в нокдаун.
Крім того, Перкович зустрічався і з багатьма іншими відомими супертяжами - Кубратом Пулєвим, Х'юї Ф'юрі, Девідом Прайсом, Оскаром Рівасом. Усім їм він програв достроково.
Бій Владислава Сіренка з Івіцею Перковичем відбудеться 16-го березня в столиці Австрії Відні, пише boxingnews.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Сіренко здобув чергову перемогу нокаутом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій