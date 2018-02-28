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28.02.2018  15:16

Перспективний український супертяж отримав чергового суперника

Владислав Сіренко

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане хорватський боксер Івіца Перкович.

Як відомо, цей боксер проходив повну дистанцію в боях з Олександром Устіновим та Олександром Димитренком, причому Димитренка він відправив в нокдаун.

Крім того, Перкович зустрічався і з багатьма іншими відомими супертяжами - Кубратом Пулєвим, Х'юї Ф'юрі, Девідом Прайсом, Оскаром Рівасом. Усім їм він програв достроково.

Бій Владислава Сіренка з Івіцею Перковичем відбудеться 16-го березня в столиці Австрії Відні, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Сіренко здобув чергову перемогу нокаутом.




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