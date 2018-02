Усик в фіналі WBSS битиметься з росіянином

Олександр Усик отримав суперника по фіналу боксерської суперсерії WBSS.

Так, ним став росіянин Мурат Гассієв, який виграв у кубинця Юніера Дортікоса.

Бій завершився у 12-му раунді, коли після потужного удару осетина кубинець випав за канати і суддя зупинив цей бій.

До цього в останній трихвилинці кубинець ще двічі опинився на канвасі.

Your winner, advancing to the Finals of the World Boxing Super Series... ⬇️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy