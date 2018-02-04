982 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 01:07
Усик в фіналі WBSS битиметься з росіянином
|Мурат Гассієв
Олександр Усик отримав суперника по фіналу боксерської суперсерії WBSS.
Так, ним став росіянин Мурат Гассієв, який виграв у кубинця Юніера Дортікоса.
Бій завершився у 12-му раунді, коли після потужного удару осетина кубинець випав за канати і суддя зупинив цей бій.
До цього в останній трихвилинці кубинець ще двічі опинився на канвасі.
🚨 SPOILER ALERT 🚨— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 3 лютого 2018 р.
Your winner, advancing to the Finals of the World Boxing Super Series... ⬇️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/PIptHCxMYT
Додамо, що на поєдинку був присутній Олександр Усик, який, нагадаємо, раніше виграв у Майріса Брієдіса.
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