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04.02.2018  01:07

Усик в фіналі WBSS битиметься з росіянином

Мурат Гассієв

Олександр Усик отримав суперника по фіналу боксерської суперсерії WBSS.

Так, ним став росіянин Мурат Гассієв, який виграв у кубинця Юніера Дортікоса.

Бій завершився у 12-му раунді, коли після потужного удару осетина кубинець випав за канати і суддя зупинив цей бій.

До цього в останній трихвилинці кубинець ще двічі опинився на канвасі.

Додамо, що на поєдинку був присутній Олександр Усик, який, нагадаємо, раніше виграв у Майріса Брієдіса. 
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