Усику байдуже де перемагати росіянина

Олександр Усик

Чемпіону світу за версіями WBO і WBC Александру Усику байдуже де пройде фінал всесвітньої суперсерії WBSS.

Про це заявив сам український чемпіон.

"Мені байдуже, де вигравати. Напевно, це не зовсім чесно та об'єктивно, але як Бог дасть, так і буде. Для мене не має значення, куди їхати, скрізь буду кістьми лягати, але робити свою улюблену справу", - заявив українець.

"Тож почекаймо, нехай оголосять, де це буде відбуватися, а коли ми дізнаємося точну дату бою, тоді й будемо планувати свій тренувальний графік", - цитує Усика ua.112.ua.

Нагадаємо, що бій заплановано на 11 тавня в Сайдівській Аравії, але пізніше з'явилася інформація, що він може пройти в Росії.

Також повідомлялося, що букмекери вважають українця беззаперечним фаворитом фінального двобою.