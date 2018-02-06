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06.02.2018  22:49

Стало відомо, де і коли українець Постол може повернути чемпіонський титул

 Віктор Постол

Бій між українцем Віктором Постолом та американцем Регісом Програїсом відбудеться 9 березня у місті Дедвуд (США).

Поєдинок за вакантний титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі буде головною подією боксерського вечора, трансляція якого відбудеться на каналі Showtime.

Зазначимо, що суперник Постола не програвав у своїх 20 матчах на профірингу. У його активі 17 перемог нокаутом. 

Постол має за своєю спиною 30 поєдинків, в одному він зазнав поразки, здобувши 12 дострокових перемог. 

Нагадаємо, Постол програв чемпіонський титул WBC 23 липня 2016 року американцю Теренсу Кроуфорду. Кроуфорд втратив пояс WBC та інші три престижні титули, які він здобув навесні 2017 року у в об'єднавчому поєдинку, перейшовши у вищу вагову категорію.

Раніше повідомлялося, що колишній суперник Віктора Постола аргентинець Лукас Матіссе вдало повернувся в ринг через півтора року після поразки від українця.

Нагадаємо, що саме у поєдинку з Матіссе Постол став чемпіоном світу, несподівано для багатьох нокаутувавши суперника у 10-му раунді. 
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