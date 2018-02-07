718 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 09:15
Бій Усик - Гассієв міг відбутися в Києві
|Олександр Красюк і Олександр Усик / К2
На фінал WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим претендував київський НСК Олімпійський.
Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.
"Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на НСК Олімпійський. Ми хотіли б провести бій у Києві", - сказав промоутер.
"Говорити про шанси не буду. Незважаючи на переговори, позиція WBSS незмінна - шоу відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда", - цитує Красюка xsport.
Нагадаємо, що Усик зробив відверту заяву про бій із росіянином.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій