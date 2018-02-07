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07.02.2018  09:15

Бій Усик - Гассієв міг відбутися в Києві

Олександр Красюк і Олександр Усик / К2

На фінал WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим претендував київський НСК Олімпійський.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на НСК Олімпійський. Ми хотіли б провести бій у Києві", - сказав промоутер.

"Говорити про шанси не буду. Незважаючи на переговори, позиція WBSS незмінна - шоу відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда", - цитує Красюка xsport.

Нагадаємо, що Усик зробив відверту заяву про бій із росіянином.
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