Суперник Ломаченка не встигає підготуватися, бій перенесено

Василь Ломаченко

Бій українця Василя Ломаченка проти Хорхе Лінареса не відбудеться 28 квітня.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум.

"Дата 28 квітня вже не актуальна. Лінарес не втсигне підготуватися до цього часу. Сподіваюся, що бій відбудеться в травні", - цитує Арума boxingtalk.

Нагадаємо, що Усик розповів, чому спортсмени значать для України більше, ніж політики.