Ломаченко - Лінарес: Арум розповів про переговори щодо організації супердвобою

Боб Арум та Василь Ломаченко/Top Rank

Бій між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом скоріше за все відбудеться у травні, але поки сторони не дійшли до згоди.

Про те, як йдуть переговори щодо організації двобою, розповів промоутер Ломаченка, голова фірми Top Rank Боб Арум.

"Тодд (Тодд Дюбеф - пасинок та помічник Арума - ред.) вже розмовляв із Хондою (мається на увазі Акіхіко Хонда, відомий японський промоутер, який веде справи Лінареса - ред.) щодо поєдинку. Хонда та Оскар де ла Хоя - копромоутери, проте Хонда має вищий статус. Він попросив, щоб ми контактували із ним по всіх питаннях. Тож ми сподіваємося, що Хонда владнає усі питання із Оскаром, а бій відбудеться у травні", - цитує Арума BoxingTalk.

Додамо, що Ломаченко проведе свій перший бій у легкій ваговій категорії і його суперником швидше за все буде Хорхе Лінарес, який володіє поясом чемпіона світу WBA.

Також Арум розповів, що 28 квітня для бою Ломаченко - Лінарес вже не актуальна дата.