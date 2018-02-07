Ломаченко - Лінарес: Арум розповів про переговори щодо організації супердвобою
|Боб Арум та Василь Ломаченко/Top Rank
Бій між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом скоріше за все відбудеться у травні, але поки сторони не дійшли до згоди.
Про те, як йдуть переговори щодо організації двобою, розповів промоутер Ломаченка, голова фірми Top Rank Боб Арум.
"Тодд (Тодд Дюбеф - пасинок та помічник Арума - ред.) вже розмовляв із Хондою (мається на увазі Акіхіко Хонда, відомий японський промоутер, який веде справи Лінареса - ред.) щодо поєдинку. Хонда та Оскар де ла Хоя - копромоутери, проте Хонда має вищий статус. Він попросив, щоб ми контактували із ним по всіх питаннях. Тож ми сподіваємося, що Хонда владнає усі питання із Оскаром, а бій відбудеться у травні", - цитує Арума BoxingTalk.
Додамо, що Ломаченко проведе свій перший бій у легкій ваговій категорії і його суперником швидше за все буде Хорхе Лінарес, який володіє поясом чемпіона світу WBA.
Також Арум розповів, що 28 квітня для бою Ломаченко - Лінарес вже не актуальна дата.
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