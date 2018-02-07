Легкої прогулянки не буде: у США дали прогноз на наступний бій Ломаченка
Бій Василя Ломаченка із Хорхе Лінаресом буде дуже складним, але українець у підсумку переможе.
Таке припущення зробив промоутер Ломаченка Боб Арум.
"Ломаченко проведе цей бій у новій для себе ваговій категорії. Тому це буде певним випробовуванням для нього. Лінарес - чудовий боксер, гарний панчер. Нас очікує напружений поєдинок", - вважає Арум.
"Коли боксер піднімається в іншу категорію, завжди цікаво, наскільки він збереже свою силу, витривалість та інші якості. Проте я вважаю Ломаченка одним із найкращих, тому, думаю, що він переможе. Але це точно не буде легкою прогулянкою для нього", - цитує промоутера BoxingTalk.
Раніше Арум розповів, що бій Ломаченко - Лінарес скоріше за все відбудеться у травні.
Також до цього Ломаченко викликав Лінареса на бій.
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