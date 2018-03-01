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01.03.2018  15:53

Стало остаточно відомо, коли Ломаченко проведе наступний бій і хто буде суперником

Василь Ломаченко

Наступний поєдинок Василя Ломаченка відбудеться 12 травня.

Про це повідомив промоутер боксера Егіс Клімас в інтерв'ю boxingscene.

"Усе, що не робиться - на краще. Якщо не вийде організувати бій із Хорхе Лінаресом, то я не засмучусь. Зустрітися з ним можна в інший час. У такому випадку ми спробуємо провести бій з Раймундо Бельтраном", - заявив фахівець.

"У будь-якому випадку у нас буде рішення, або навіть кілька. Мені повідомили, що 12 травня - це остаточна дата. 12 травня Ломаченко проведе бій у театрі Madison Square Garden", - запевнив Клімас.

"Наступного тижня він відлітає до США і починає тренувальний табір. У нас буде приблизно тиждень для ухвалення остаточного рішення щодо суперника. І так, ми не відмовляємося від ідеї провести три бої в 2018 році", - цитує представника Ломаченка Трибуна.

Нагадаємо, що Ломаченко показав, як активно бореться зі сніговими заметами.




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