Ломаченко: Спочатку Лінарес, а потім Гарсія. ВІДЕО

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко хоче побитися з Хорхе Лінаресом, а потім із Майкі Гарсією.

Про це він повідомив для Thaboxingvoice.

"Я не знаю, але сподіваюся, що бій з Лінаресом відбудеться. Це той бій, який я хочу наступним. Спочатку я хочу провести бій з Лінаресом, а потім з Гарсією", - сказав український боксер.

Нагадаємо, що Ломаченко не проти провести бій у Британії.