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218 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 21:35
Ломаченко: Спочатку Лінарес, а потім Гарсія. ВІДЕО
|Василь Ломаченко
Василь Ломаченко хоче побитися з Хорхе Лінаресом, а потім із Майкі Гарсією.
Про це він повідомив для Thaboxingvoice.
"Я не знаю, але сподіваюся, що бій з Лінаресом відбудеться. Це той бій, який я хочу наступним. Спочатку я хочу провести бій з Лінаресом, а потім з Гарсією", - сказав український боксер.
Нагадаємо, що Ломаченко не проти провести бій у Британії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій