Ще один українець побореться за титул чемпіона світу

Роман Головащенко

Наступним суперником чемпіона світу за версією IBO в першій важкій вазі південноафриканця Кевіна Лерени стане український боксер Роман Головащенко.

Бій Кевіна Лерени з Романом Головащенком відбудеться 27 квітня в столиці Азербайджану Баку.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку Кевін Лерена також зустрічався з українцем - Дмитром Кучером, якого він переміг одноголосним рішенням суддів, пише boxingnews.com.ua.

Раніше була інформація, що Головащенко нокаутом здобув вакантний титул чемпіона Європи IBF.