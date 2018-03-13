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13.03.2018  18:29

Ще один українець побореться за титул чемпіона світу

Роман Головащенко

Наступним суперником чемпіона світу за версією IBO в першій важкій вазі південноафриканця Кевіна Лерени стане український боксер Роман Головащенко.

Бій Кевіна Лерени з Романом Головащенком відбудеться 27 квітня в столиці Азербайджану Баку.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку Кевін Лерена також зустрічався з українцем - Дмитром Кучером, якого він переміг одноголосним рішенням суддів, пише boxingnews.com.ua.

Раніше була інформація, що Головащенко нокаутом здобув вакантний титул чемпіона Європи IBF.





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