СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
132 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 23:50
Українець Дерев'янченко поки не може отримати супербій: названо причину
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко може зустрітися із американцем Деметріусом Андраде.
Принаймні, представники 30-річного американця не проти організувати бій.
Так, Арті Пелулло, один із промоутерів Андраде, заявив BoxingScene, що можливість такого поєдинку цілком ймовірна. Проте все залежатиме, чи отримають сторони пропозицію від одного із телеканалів - HBO або Showtime.
Поки що таких пропозицій немає, тому організацію бою відкладуть на кращі часи.
Нагадаємо, 4 березня Дерев'янченко нокаутував свого суперника у шостому раунді.
Раніше повідомлялося, що Дерев'янченко та його промоутери перебувають в активному пошуку супернику на наступний бій.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
13.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій