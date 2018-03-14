Українець Дерев'янченко поки не може отримати супербій: названо причину

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко може зустрітися із американцем Деметріусом Андраде.

Принаймні, представники 30-річного американця не проти організувати бій.

Так, Арті Пелулло, один із промоутерів Андраде, заявив BoxingScene, що можливість такого поєдинку цілком ймовірна. Проте все залежатиме, чи отримають сторони пропозицію від одного із телеканалів - HBO або Showtime.

Поки що таких пропозицій немає, тому організацію бою відкладуть на кращі часи.

Нагадаємо, 4 березня Дерев'янченко нокаутував свого суперника у шостому раунді.

Раніше повідомлялося, що Дерев'янченко та його промоутери перебувають в активному пошуку супернику на наступний бій.