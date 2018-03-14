Як Усик проводить підготовку до бою проти Гассієва у Барселоні. ВІДЕО

Олександр Усик

Олександр Усик готується проти бою з Муратом Гассієвим у Барселоні.

Як відомо, бій Усик - Гассієв відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що Усик в Іспанії сходив на футбол.