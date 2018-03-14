СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 16:42
Швидкий та зосереджений: Ломаченко показав відео із тренувального табору
|
Василь Ломаченко/Twitter
Василь Ломаченко розпочав підготовку до наступного бою, в рамках якого він 12 травня зустрінеться із Хорхе Лінаресом.
Відео із вправами боксера біля так званого Speed bag (пневматичної груші) Ломаченко розмістив на своїй сторінці у Twitter.
🥊🥊🥊🥊🥊💨 pic.twitter.com/0lKUWGZx3k— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 14 березня 2018 р.
Нагадаємо, бій із Лінаресом відбудеться у Нью-Йорку у великому залі Madison Square Garden.
Раніше Лінарес оригінально прокоментував майбутню зустріч із Ломаченком.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій