Швидкий та зосереджений: Ломаченко показав відео із тренувального табору

Василь Ломаченко/Twitter

Василь Ломаченко розпочав підготовку до наступного бою, в рамках якого він 12 травня зустрінеться із Хорхе Лінаресом.

Відео із вправами боксера біля так званого Speed bag (пневматичної груші) Ломаченко розмістив на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, бій із Лінаресом відбудеться у Нью-Йорку у великому залі Madison Square Garden.

Раніше Лінарес оригінально прокоментував майбутню зустріч із Ломаченком.