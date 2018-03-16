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313 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 11:35
Гвоздик провів дуель поглядів із своїм суперником
|Олександр Гвоздик і Мехді Амар
Відбулася дуель поглядів українського напівважковаговика Олександра Гвоздика і француза Мехді Амара перед боєм за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.
Бій Гвоздик - Амар відбудеться 17 березня в Нью-Йорку.
Переможець має зустрітися з переможцем бою між чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном і претендентом Баду Джеком, які проведуть свій бій 19 травня.
Раніше повідомлялося, що Гвоздик завершив підготовку до чемпіонського бою із Амаром.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій