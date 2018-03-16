Гвоздик провів дуель поглядів із своїм суперником

Олександр Гвоздик і Мехді Амар

Відбулася дуель поглядів українського напівважковаговика Олександра Гвоздика і француза Мехді Амара перед боєм за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Бій Гвоздик - Амар відбудеться 17 березня в Нью-Йорку.

Переможець має зустрітися з переможцем бою між чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном і претендентом Баду Джеком, які проведуть свій бій 19 травня.

Раніше повідомлялося, що Гвоздик завершив підготовку до чемпіонського бою із Амаром.