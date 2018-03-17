Гвоздик отримає бій за повноцінний титул WBC, якщо переможе Амара

Олександр Гвоздик

Напівважковаговик Олександр Гвоздик після бою з французом Мехді Амаром за титул тимчасового чемпіона WBC може претендувати на бій з повноцінним чемпіоном.

Про це розповів промоутер українця Боб Арум.

"Я не просто розраховую, що Гвоздик отримає бій з чемпіоном. Усе це прописано", - сказав Арум.

Зараз поясом чемпіона світу за версією WBC володіє Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО). 19 травня він проведе бій проти Баду Джека (22-1-2, 13 КО).

Бій Гвоздик - Амар відбудеться в ніч з 17-го на 18-е березня орієнтовно о 5:00, пише Трибуна.

Нагадаємо, що букмекери дали прогноз на чемпіонський бій Гвоздика проти Амара.