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98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 21:53
Гвоздик отримає бій за повноцінний титул WBC, якщо переможе Амара
|Олександр Гвоздик
Напівважковаговик Олександр Гвоздик після бою з французом Мехді Амаром за титул тимчасового чемпіона WBC може претендувати на бій з повноцінним чемпіоном.
Про це розповів промоутер українця Боб Арум.
"Я не просто розраховую, що Гвоздик отримає бій з чемпіоном. Усе це прописано", - сказав Арум.
Зараз поясом чемпіона світу за версією WBC володіє Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО). 19 травня він проведе бій проти Баду Джека (22-1-2, 13 КО).
Бій Гвоздик - Амар відбудеться в ніч з 17-го на 18-е березня орієнтовно о 5:00, пише Трибуна.
Нагадаємо, що букмекери дали прогноз на чемпіонський бій Гвоздика проти Амара.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій