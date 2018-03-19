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19.03.2018  18:55

Гвоздик про бій за чемпіонсьий пояс WBC: Не вірю, що Стівенсон не вилізає зі спортзалу, скоріше насолоджується життям

Олександр Гвоздик

Тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що Адоніс Стівенсон не дуже багато працює над собою.

Про це він сказав перед боєм за пояс WBC між Адонісом Стівенсоном і Баду Джеком, повідомляє Boxing Scene.

"Усе залежить від того, у якій формі до бою підійде Стівенсон. Йому вже 40 років, він рідко боксує. Джек дуже навіть непоганий. Якщо Стівенсон підійде до поєдинку у відмінній формі, я поставлю на нього", - запевнив українець.

"Але не вірю, що Стівенсон працює, не виповзаючи з залу. По-моєму, він із тих, хто насолоджується життям. Тому не знаю, що станеться в рингу", - підсумував Гвоздик.

Нагадаємо, що українські боксери можуть пропустити Олімпіаду, якщо не поїдуть на ЧС в Сочі.





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