Гвоздик: Бій з Амаром - найгірший у моїй кар'єрі

Олександр Гвоздик

Український боксер Олександр Гвоздик вважає, що провів жахливий бій проти Мехді Амара за титул чемпіона світу.

Про це повідомляє boxingtalk.com.

"Думаю, бій з Амаром - найгірший у моїй професійній кар'єрі. Не знаю, що сталося, і не хочу зараз виправдовуватися. Я був добре готовий, ми зробили багато роботи. Але важливо не скільки ти робиш, а що ти конкретно робиш. Можливо, я десь виконав не ту роботу, упустив якісь деталі", - сказав боксер.

"Це був бій, коли фаворит показав себе гіршого, а опонент - себе кращого. Але треба віддати належне Амару - він добре попрацював того вечора і здорово боровся, незважаючи на прогнози вболівальників й експертів. Та і я недооцінив його. Я подивився три або чотири його бої, але в наш вечір він діяв інакше", - цитує Гвоздика Трибуна.

Нагадаємо, що Гвоздик здобув титул чемпіона світу.