Гвоздик: Бій з Амаром - найгірший у моїй кар'єрі
|Олександр Гвоздик
Український боксер Олександр Гвоздик вважає, що провів жахливий бій проти Мехді Амара за титул чемпіона світу.
Про це повідомляє boxingtalk.com.
"Думаю, бій з Амаром - найгірший у моїй професійній кар'єрі. Не знаю, що сталося, і не хочу зараз виправдовуватися. Я був добре готовий, ми зробили багато роботи. Але важливо не скільки ти робиш, а що ти конкретно робиш. Можливо, я десь виконав не ту роботу, упустив якісь деталі", - сказав боксер.
"Це був бій, коли фаворит показав себе гіршого, а опонент - себе кращого. Але треба віддати належне Амару - він добре попрацював того вечора і здорово боровся, незважаючи на прогнози вболівальників й експертів. Та і я недооцінив його. Я подивився три або чотири його бої, але в наш вечір він діяв інакше", - цитує Гвоздика Трибуна.
Нагадаємо, що Гвоздик здобув титул чемпіона світу.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій