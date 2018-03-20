Мейвезер розглядає можливість інвестувати в Ньюкасл і запросити Роналду

Мейвезер і Роналду

Відомий американський боксер Флойд Мейвезер може стати інвестором англійського клубу Ньюкасл.

Про це повідомляє Marca.

"Я люблю Ньюкасл, у цьому місті люди вміють святкувати так, як ніхто у світі. Минулоріч я познайомився з деякими гравцями, вони хороші хлопці. Я завжди шукаю нові можливості для бізнесу, я люблю всі види спорту, але при інвестуванні думаю головою, а не серцем", - зауважив екс-боксер

"Інвестиції за покликом серця - найшвидший спосіб втратити гроші. Я інвестую тільки тоді, коли хтось запропонує бізнес-план, мої люди вивчать його і скажуть, чи можна на ньому заробити. Можливо, футбол не мій вид спорту, але у мене є зв'язки всюди", - розповів Флойд.

"Із Кріштіану Роналду ми вже давно дружимо, і він міг би навіть завершити кар'єру в Ньюкаслі", - цитує Мейвезера Трибуна.

Нагадаємо, що Ньюкасл наразі посідає 13 сходинку АПЛ.