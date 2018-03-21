Суперник Ломаченка готуватиметься до бою в неочікуваному місці

Хорхе Лінарес

Чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес проведе підготовку до бою проти володаря титулу WBO у другій легкій вазі Василя Ломаченка в Лондоні.

Про це повідомляє thebox3r.com з посиланням на ESPN.

Тренер Лінареса Ісмаель Салас також є наставником екс-чемпіона світу Девіда Хея. Британський боксер готується до бою проти Тоні Беллью, який відбудеться 5 травня.

Для того, щоб не відмовлятися від співпраці з Хеєм, Салас запропонував Лінаресу провести спільну підготовку до своїх боїв в Лондоні, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12-го квітня.