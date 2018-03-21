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332 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 12:14
Суперник Ломаченка готуватиметься до бою в неочікуваному місці
|Хорхе Лінарес
Чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес проведе підготовку до бою проти володаря титулу WBO у другій легкій вазі Василя Ломаченка в Лондоні.
Про це повідомляє thebox3r.com з посиланням на ESPN.
Тренер Лінареса Ісмаель Салас також є наставником екс-чемпіона світу Девіда Хея. Британський боксер готується до бою проти Тоні Беллью, який відбудеться 5 травня.
Для того, щоб не відмовлятися від співпраці з Хеєм, Салас запропонував Лінаресу провести спільну підготовку до своїх боїв в Лондоні, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12-го квітня.
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