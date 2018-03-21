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396 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 12:34
Ф'юрі хоче побити рекорд, який не вдалося побити Кличку
|Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі поставив собі за мету побити рекорд легендарного американця Джо Луїса за кількістю захистів титулу чемпіона світу.
Про це заявив сам британець.
"Я щойно поставив собі за мету побити рекорд великого Джо Луїса - 25 захистів титулу чемпіона світу", - сказав він.
"Володимир Кличко майже побив цей рекорд, але я побив Володимира і зупинив його на шляху до цього досягнення. 25 захистів титулу - якщо я буду протягом 10 років проводити по три бої на рік, я поб'ю цей рекорд", - цитує Ф'юрі boxingnews.com.ua.
Раніше була інформація, що Ф'юрі повернувся до тренувань і похвалився швидкістю рук.
Крім того, повідомлялося, що Ф'юрі може повернутися на ринг у квітні 2018-го.
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