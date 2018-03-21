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159 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 15:51
Екс-суперник Лінареса: У Хорхе немає шансів проти Ломаченка
У Хорхе Лінареса немає шансів у бою проти Василя Ломаченко.
Про це заявив екс-суперник Хорхе Лінареса Кевін Мітчелл.
"У Лінареса немає шансів проти Ломаченка. Василь боксує просто неймовірно", - сказав він.
"Коли я почув, що буде проведено цей бій, відразу подумав, що Лінарес заробить багато грошей", - цитує Мітчелла tribuna.com.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12-го травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій