Екс-суперник Лінареса: У Хорхе немає шансів проти Ломаченка

У Хорхе Лінареса немає шансів у бою проти Василя Ломаченко.

Про це заявив екс-суперник Хорхе Лінареса Кевін Мітчелл.

"У Лінареса немає шансів проти Ломаченка. Василь боксує просто неймовірно", - сказав він.

"Коли я почув, що буде проведено цей бій, відразу подумав, що Лінарес заробить багато грошей", - цитує Мітчелла tribuna.com.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12-го травня.