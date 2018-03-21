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21.03.2018  15:51

Екс-суперник Лінареса: У Хорхе немає шансів проти Ломаченка

 

У Хорхе Лінареса немає шансів у бою проти Василя Ломаченко.

Про це заявив екс-суперник Хорхе Лінареса Кевін Мітчелл.

"У Лінареса немає шансів проти Ломаченка. Василь боксує просто неймовірно", - сказав він.

"Коли я почув, що буде проведено цей бій, відразу подумав, що Лінарес заробить багато грошей", - цитує Мітчелла tribuna.com.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12-го травня.





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