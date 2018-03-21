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109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 23:22
Ніколи не відкладай плани на потім: Усик знявся у мотиваційному відео
|Олександр Усик
Український боксер Олександр Усик під час підготовки до фіналу WBSS проти росіянина Мурата Гассієва знявся у мотиваційному відео.
Кадри із тренування на морському березі він виклав на свої сторінці у Facebook.
"Ніколи не відкладай плани на потім, вставай і починай боротися за своє майбутнє вже зараз! Саме постійна праця допомогла мені досягти певних висот і продовжувати рухатися далі", - підписав відео Усик.
Раніше у мережу потрапило відео підготовки Усика до бою із Гассієвим.
Як відомо, бій Усик - Гассієв відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії.
Раніше повідомлялося, що Усик в Іспанії сходив на футбол.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій