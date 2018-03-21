Ніколи не відкладай плани на потім: Усик знявся у мотиваційному відео

Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик під час підготовки до фіналу WBSS проти росіянина Мурата Гассієва знявся у мотиваційному відео.

Кадри із тренування на морському березі він виклав на свої сторінці у Facebook.

"Ніколи не відкладай плани на потім, вставай і починай боротися за своє майбутнє вже зараз! Саме постійна праця допомогла мені досягти певних висот і продовжувати рухатися далі", - підписав відео Усик.

Раніше у мережу потрапило відео підготовки Усика до бою із Гассієвим.

Як відомо, бій Усик - Гассієв відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що Усик в Іспанії сходив на футбол.