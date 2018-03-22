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356 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 08:22
Українець битиметься за титул чемпіона WBC серед молоді
|Владислав Сіренко
23-річний український супертяж Владислав Сіренко (6-0, 5 КО) проведе свій наступний бій у червні, і на кону у ньому стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді.
Про це повідомив тренер Сіренка Джеймс Алі Башир.
Башир також зазначив, що і він, і Владислав хочуть боїв зі значно сильнішими суперниками, ніж ті, які є в його послужному списку на сьогоднішній день, але домовитися з такими опонентами дуже складно, пише boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, що в своєму попередньому бою, який відбувся 16 березня, Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді угорського боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).
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