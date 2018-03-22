Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
356 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.03.2018  08:22

Українець битиметься за титул чемпіона WBC серед молоді

Владислав Сіренко

23-річний український супертяж Владислав Сіренко (6-0, 5 КО) проведе свій наступний бій у червні, і на кону у ньому стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді.

Про це повідомив тренер Сіренка Джеймс Алі Башир.

Башир також зазначив, що і він, і Владислав хочуть боїв зі значно сильнішими суперниками, ніж ті, які є в його послужному списку на сьогоднішній день, але домовитися з такими опонентами дуже складно, пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що в своєму попередньому бою, який відбувся 16 березня, Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді угорського боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).





Читай також
Сіренко виграв свій дебютний бій у США
Український нокаутер Сіренко їде підкорювати Америку
Сіренко знову нокаутував суперника на перших секундах бою
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
11:51
Футбол. Батько Луніна про інтерес Ювентуса: Що буде далі поки рано говорити
11:29
Футбол. Збірна України перенесла передматчеве тренування в Іспанії
11:13
Футбол. ПСЖ намагається переманити Зідана?
10:44
Футбол. Барселона не хоче відпускати Іньєсту
10:27
Футбол. Двоє гравців Олімпіка повернулися в загальну групу
10:14
Футбол. Новим тренером Ярмоленка може стати відомий швейцарський фахівець
09:56
Футбол. Стала відома причина конфлікту між Погба і Моуріньо
09:36
Футбол. Півзахисники Шахтрая лідирують в Лізі чемпіонів за цікавим показником
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!