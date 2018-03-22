Українець битиметься за титул чемпіона WBC серед молоді

Владислав Сіренко

23-річний український супертяж Владислав Сіренко (6-0, 5 КО) проведе свій наступний бій у червні, і на кону у ньому стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді.

Про це повідомив тренер Сіренка Джеймс Алі Башир.

Башир також зазначив, що і він, і Владислав хочуть боїв зі значно сильнішими суперниками, ніж ті, які є в його послужному списку на сьогоднішній день, але домовитися з такими опонентами дуже складно, пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що в своєму попередньому бою, який відбувся 16 березня, Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді угорського боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).