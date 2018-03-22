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72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 13:09
Британський телеканал отримав нагороду за трансляцію бою Кличко - Джошуа
|Володимир Кличко і Ентоні Джошуа
Телеканал Sky Sports виграв нагороду Королівського телебачення за найкращу спортивну програму 2017-го року.
Цей приз каналу забезпечила трансляція поєдинку між Ентоні Джошуа і Володимиром Кличком.
Телеканал виграв боротьбу у Кубку Англії і чемпіонату Європи з футболу серед жіночих команд, пише Klitschko-brothers.
Раніше була інформація, що Джошуа спробує виграти ще один титул.
Також повідомлялося, що бій Кличко - Джошуа увійшов у черговий рейтинг 2017 року.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій