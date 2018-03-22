Британський телеканал отримав нагороду за трансляцію бою Кличко - Джошуа

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа

Телеканал Sky Sports виграв нагороду Королівського телебачення за найкращу спортивну програму 2017-го року.

Цей приз каналу забезпечила трансляція поєдинку між Ентоні Джошуа і Володимиром Кличком.



Телеканал виграв боротьбу у Кубку Англії і чемпіонату Європи з футболу серед жіночих команд, пише Klitschko-brothers.

Раніше була інформація, що Джошуа спробує виграти ще один титул.

Також повідомлялося, що бій Кличко - Джошуа увійшов у черговий рейтинг 2017 року.