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229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 14:39
Кривдник Кличка отримає 500 млн доларів за підписання безпрецедентного контракту
|Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа отримає близько 500 мільйонів доларів за підписання контракту з UFC.
Про це повідомляє The Telegraph.
Для цього Джошуа повинен піти від свого агента Едді Хірна. Йдеться про представлення UFC в боксі, а не про виступи Джошуа в ММА, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Володимир Кличко розповів, скільки обдумував можливість реваншу з Джошуа.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій