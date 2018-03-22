Кривдник Кличка отримає 500 млн доларів за підписання безпрецедентного контракту

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа отримає близько 500 мільйонів доларів за підписання контракту з UFC.

Про це повідомляє The Telegraph.

Для цього Джошуа повинен піти від свого агента Едді Хірна. Йдеться про представлення UFC в боксі, а не про виступи Джошуа в ММА, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Володимир Кличко розповів, скільки обдумував можливість реваншу з Джошуа.