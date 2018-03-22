СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
189 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 15:37
Лінарес залишився без тренера перед боєм із Ломаченком
|Хрхе Лінарес
Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Хорхе Лінарес розійшовся зі своїм тренером перед поєдинком з Василем Ломаченком.
Про це повідмив сам наставник венесуельця Ісмаель Сілас.
"Лінарес уже не зі мною. Він вважає, що краще тренуватися в Японії та Лас-Вегасі. Я не можу поїхати з ним через підготовку в Лондоні Девіда Хея до реваншу проти Тоні Білями в травні. Тому ми розійшлися", - цитує фахівця Boxingnewsonline.
Нагадаємо, що Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій