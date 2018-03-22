Лінарес залишився без тренера перед боєм із Ломаченком

Хрхе Лінарес

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Хорхе Лінарес розійшовся зі своїм тренером перед поєдинком з Василем Ломаченком.

Про це повідмив сам наставник венесуельця Ісмаель Сілас.

"Лінарес уже не зі мною. Він вважає, що краще тренуватися в Японії та Лас-Вегасі. Я не можу поїхати з ним через підготовку в Лондоні Девіда Хея до реваншу проти Тоні Білями в травні. Тому ми розійшлися", - цитує фахівця Boxingnewsonline.

Нагадаємо, що Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця.