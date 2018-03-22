Ломаченко: Гвоздик не любить показувати свої емоції

Олександр Гвоздик/BoxingScene

Олександр Гвоздик, який недавно завоював тимчасовий титул чемпіона світу у напівважкій категорії, має сильний характер і це допоможе йому у подальшій кар'єрі.

Про це заявив Василь Ломаченко, який прокоментував перемогу Гвоздика над французом Мехді Амаром.

"Це ще один крок до повноцінного поясу. Можливо, пройде ще один бій, і ми отримаємо ще одного чемпіона. У нього дуже сильний характер. Він не любить показувати свої емоції ", - сказав Ломаченко в ефірі EsNEWS.

Нагадаємо, Гвоздик пройшов усі 12 раундів та здобув перемогу за очками.

Раніше Гвоздик критично прокоментував свій бокс у матчі із Амаром.