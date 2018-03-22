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239 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 22:42
Ломаченко: Гвоздик не любить показувати свої емоції
|Олександр Гвоздик/BoxingScene
Олександр Гвоздик, який недавно завоював тимчасовий титул чемпіона світу у напівважкій категорії, має сильний характер і це допоможе йому у подальшій кар'єрі.
Про це заявив Василь Ломаченко, який прокоментував перемогу Гвоздика над французом Мехді Амаром.
"Це ще один крок до повноцінного поясу. Можливо, пройде ще один бій, і ми отримаємо ще одного чемпіона. У нього дуже сильний характер. Він не любить показувати свої емоції ", - сказав Ломаченко в ефірі EsNEWS.
Нагадаємо, Гвоздик пройшов усі 12 раундів та здобув перемогу за очками.
Раніше Гвоздик критично прокоментував свій бокс у матчі із Амаром.
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