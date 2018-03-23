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22.03.2018  23:58

Ломаченко дав прогноз на бій із Лінаресом

 

Бій із Хорхе Лінаресом 12 травня у Нью-Йорку буде найважчим у кар'єрі Ввсиля Ломаченка. 

Про це заявив сам Ломаченнко в інтерв'ю EsNews.

"Лінарес дуже швидкий, у нього хороші руки, хороший захист, хороший удар і боксерський інтелект. Він дуже сильний атлет. Думаю, це буде мій найскладніший бій в кар'єрі", - заявив українець.

Думаю, що виграти третій титул за 12 поєдинків - це дуже швидко. Можливо, я буду першим українським чемпіоном світу в трьох вагових категоріях", - цитує Ломаченка СпортАрена.

Раніше Лінарес розповів, у чому він бачить перевагу над Ломаченком.





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