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278 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 23:58
Ломаченко дав прогноз на бій із Лінаресом
Бій із Хорхе Лінаресом 12 травня у Нью-Йорку буде найважчим у кар'єрі Ввсиля Ломаченка.
Про це заявив сам Ломаченнко в інтерв'ю EsNews.
"Лінарес дуже швидкий, у нього хороші руки, хороший захист, хороший удар і боксерський інтелект. Він дуже сильний атлет. Думаю, це буде мій найскладніший бій в кар'єрі", - заявив українець.
Думаю, що виграти третій титул за 12 поєдинків - це дуже швидко. Можливо, я буду першим українським чемпіоном світу в трьох вагових категоріях", - цитує Ломаченка СпортАрена.
Раніше Лінарес розповів, у чому він бачить перевагу над Ломаченком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій