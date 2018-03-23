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78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 22:34
Визначено нову дату суперпоєдинку Кроуфорд - Горн
|Джефф Горн та Теренс Кроуфорд
Названо нову дату бою за титул чемпіона світу WBO у напівсередній ваговій категорії між володарем титула Джеффом Горном та претендентом Теренсом Кроуфордом.
Боксери зустрінуться 9 червня у Лас-Вегасі.
Спочатку Горн та Кроуфорд, який є одним із найкращих боксерів планети незалежно від категорії, мали зустрітися 14 квітня, проте Кроуфорд отримав травму руки під час підготовки.
Зазначимо, що для Кроуфорда цей бій стане дебютним у категорії до 66,7 кг. Раніше він боксував у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Нагадаємо, українець Віктор Постол, який раніше програв Кроуфорду, через травму не зміг провести бій із американцем Регісом Програїсом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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