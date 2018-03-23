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23.03.2018  22:34

Визначено нову дату суперпоєдинку Кроуфорд - Горн

 Джефф Горн та Теренс Кроуфорд

Названо нову дату бою за титул чемпіона світу WBO у напівсередній ваговій категорії між володарем титула Джеффом Горном та претендентом Теренсом Кроуфордом.

Боксери зустрінуться 9 червня у Лас-Вегасі. 

Спочатку Горн та Кроуфорд, який є одним із найкращих боксерів планети незалежно від категорії, мали зустрітися 14 квітня, проте Кроуфорд отримав травму руки під час підготовки. 

Зазначимо, що для Кроуфорда цей бій стане дебютним у категорії до 66,7 кг. Раніше він боксував у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Нагадаємо, українець Віктор Постол, який раніше програв Кроуфорду, через травму не зміг провести бій із американцем Регісом Програїсом





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