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383 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 13:37
Чемпіона світу тимчасово відсторонили від боїв
|Сауль Альварес
Атлетична комісія Невади тимчасово відсторонила боксера Сауля Альвареса від боїв.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Слухання комісії у справі про попадання в організм спортсмена кленбутерола перенесли на 10 квітня, пише Трибуна.
Бій Сауля Альвареса і Геннадія Головкіна повинен пройти 5 травня.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій