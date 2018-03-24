Чемпіона світу тимчасово відсторонили від боїв

Сауль Альварес



Атлетична комісія Невади тимчасово відсторонила боксера Сауля Альвареса від боїв.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Слухання комісії у справі про попадання в організм спортсмена кленбутерола перенесли на 10 квітня, пише Трибуна.

Бій Сауля Альвареса і Геннадія Головкіна повинен пройти 5 травня.