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103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 17:18
Усик зустрівся з уболівальниками в Барселоні. ФОТО
Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО), який перший збір напередодні фіналу Всесвітньої суперсерії боксу проти володаря поясів IBF і WBA Мурата Гассіева (26-0, 19 КО) проводить в Барселоні, в суботу, 24 березня, зустрівся з іспанськими вболівальниками.
Зустріч пройшла в залі українського кікбоксера Артура Кішенко Kyshenko Gym, де Усик і проводить тренування, і зібрала пристойну кількість людей.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій