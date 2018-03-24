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24.03.2018  17:18

Усик зустрівся з уболівальниками в Барселоні. ФОТО

 

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО), який перший збір напередодні фіналу Всесвітньої суперсерії боксу проти володаря поясів IBF і WBA Мурата Гассіева (26-0, 19 КО) проводить в Барселоні, в суботу, 24 березня, зустрівся з іспанськими вболівальниками.

Зустріч пройшла в залі українського кікбоксера Артура Кішенко Kyshenko Gym, де Усик і проводить тренування, і зібрала пристойну кількість людей.

Звезды Мирового Бокса @usykaa @kyshenkoartur @kyshenkogym

Публикация от Yerbolat (@777pato) 19 Мар 2018 в 11:01 PDT





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