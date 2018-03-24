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24.03.2018  23:24

Ломаченко розповів, який боксер йому цікавий та пояснив чому бій із ним поки не відбудеться

 Майкі Гарсія

Найбільше Василь Ломаченко зацікавлений у зустрічі із Майкі Гарсією. 

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Бегущий банкир.

"Майкі Гарсія мене заводить більше всіх. Він - № 1 в цій ваговій категорії, він - один з претендентів на звання кращого боксера світу незалежно від вагової категорії, і він непереможний", - розповів Ломаченко. 

"Щоб з ним зустрітися потрібні гроші, які він хоче, щоб йому заплатили. Я думаю, він хоче від 3 до 5 мільйонів доларів. Зараз йому цих грошей ніхто не дасть, тому що телебачення їх не виділить стільки. Якщо йому потрібно дати 3-5 мільйонів, мені парочку, ну і промоутери повинні заробити. Ось і виходить, що бюджет бою буде 10 мільйонів доларів. Сьогодні 10 мільйонів доларів для нашого бою в Америці - це не зовсім актуально. У Штатах, щоб такий бій проводити, ти повинен бути мегапопулярним. А я на сьогоднішній день не є в Штатах мегапопулярним, щоб люди платили за це гроші", - додав український боксер.

Нагадаємо, Гарсія буде виступати вже не у легкій, а у напівсередній вазі. 

Раніше Гарсія розповів, що він не хоче поки зустрічатися із Ломаченком

Нагадаємо, 12 травня Ломаченко проведе бій із венесуельцем Хорхе Лінаресом.





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