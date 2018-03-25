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160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 09:38
Ломаченко: Хочу бути величиною, як Тайсон і Алі
|Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко хоче бути відомим, як Майк Тайсон і Мохаммед Алі.
Про це він сказав в інтерв'ю на ютуб-каналі Бегуший банкир.
"Я хочу, щоб мене знали, як Майка Тайсона, як Мохаммеда Алі, я хочу бути величиною. Але це не означає, що так воно і буде. Я зроблю все заради того, щоб стати таким, як вони. Щоб бути мегапопулярною зіркою, потрібно робити речі, які тобі не зовсім подобаються", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, що Ломаченко розповів, який боксер йому цікавий та пояснив чому бій із ним поки не відбудеться.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій