Ломаченко: Хочу бути величиною, як Тайсон і Алі

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко хоче бути відомим, як Майк Тайсон і Мохаммед Алі.

Про це він сказав в інтерв'ю на ютуб-каналі Бегуший банкир.

"Я хочу, щоб мене знали, як Майка Тайсона, як Мохаммеда Алі, я хочу бути величиною. Але це не означає, що так воно і буде. Я зроблю все заради того, щоб стати таким, як вони. Щоб бути мегапопулярною зіркою, потрібно робити речі, які тобі не зовсім подобаються", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, що Ломаченко розповів, який боксер йому цікавий та пояснив чому бій із ним поки не відбудеться.