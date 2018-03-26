У Києві відбудеться конгрес WBC

Столиця України прийматиме 56 конгрес Всесвітньої боксерської ради з 30 вересня до 5 жовтня.

Про це повідомляє kiev.klichko.org.

"Така подія відбудеться у нашій країні вперше. І ми готуємося провести захід на найвищому рівні, гідно презентувати Київ і Україну", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Усього до Києва з'їдуться більш ніж 600 учасників конгресу з понад 100 країн світу. Серед очікуваних заходів - не тільки офіційні зустрічі та обмін досвідом, організатори обіцяють також цікаву програму з неформальним спілкуванням та благодійними акціями.

Нагадаємо, що Віталій Кличко запам'ятав кожного, хто глузував із нього в школі.