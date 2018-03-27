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607 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 13:59
Ви точно не схочете це пропустити: вийшло промовідео до бою Ломаченко - Лінарес
|Василь Ломаченко
У мережі з'явилося промовідео до бою між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом.
Поєдинок між українцем та венесуельцем, який володіє чемпіонським титулом WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 12 травня у Нью-Йорку.
#LinaresLoma👑🤖— Top Rank Boxing (@trboxing) 26 березня 2018 р.
Only on @ESPN pic.twitter.com/DPqJNyLKC7
Нагадаємо, що на кону поєдинку Ломаченко - Лінарес можуть з'явитися ще декілька титулів.
Раніше Ломаченко розповів, чому його бій із американцем Майкі Гарсією поки не відбудеться.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій