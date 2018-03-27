Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
607 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.03.2018  13:59

Ви точно не схочете це пропустити: вийшло промовідео до бою Ломаченко - Лінарес

 Василь Ломаченко

У мережі з'явилося промовідео до бою між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом.

Поєдинок між українцем та венесуельцем, який володіє чемпіонським титулом WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 12 травня у Нью-Йорку. 

Нагадаємо, що на кону поєдинку Ломаченко - Лінарес можуть з'явитися ще декілька титулів.

Раніше Ломаченко розповів, чому його бій із американцем Майкі Гарсією поки не відбудеться.





Читай також
Ломаченку завеликий кросівок легендарного Шакіла О'Ніла 55 розміру. ФОТО
Ломаченко готується до чемпіонського бою. ВІДЕО
Лінарес: Ломаченко впаде перед королем
Суперник Ломаченка вважає українця найкращим боксером незалежно від вагової категорії
Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця
Швидкий та зосереджений: Ломаченко показав відео із тренувального табору
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:15
Футбол. Збірна України перемогла в товариському матчі Японію
16:57
Бокс. Пак'яо налаштований битися з Ломаченком
16:38
Біатлон. Стало відомо, скільки коштував Джимі бойкот етапу Кубка світу в Тюмені
16:20
Гімнастика. Український гімнаст отримав російське громадянство
15:56
Футбол. В УЄФА внесли важливі зміни у правила на матчі єврокубків
15:13
Футбол. У Вересі відбулися важливі зміни у керівництві: названо ім'я нового президента клубу
14:57
Футбол. Українська молодіжка зазнала втрат перед важливою грою із Англією
14:34
Футбол. У стартовому складі України на матч із Японією вийде лише один гравець Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!