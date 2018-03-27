Ви точно не схочете це пропустити: вийшло промовідео до бою Ломаченко - Лінарес

Василь Ломаченко

У мережі з'явилося промовідео до бою між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом.

Поєдинок між українцем та венесуельцем, який володіє чемпіонським титулом WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 12 травня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що на кону поєдинку Ломаченко - Лінарес можуть з'явитися ще декілька титулів.

Раніше Ломаченко розповів, чому його бій із американцем Майкі Гарсією поки не відбудеться.