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28.03.2018  15:23

Усик у разі перемоги над Гассієвим отримає у суперники ще одного росіянина

 Дєніс Лєбєдєв

Українець Олександр Усик у разі перемоги у фіналі WBSS над росіянином Муратом Гассієвим може отримати у суперники ще одного представника РФ.

Так, промоутер екс-чемпіона WBA у важкій ваговій категорії Дєніса Лєбєдєва Вадім Корнілов вважає, що правила організації дозволяють його підопічному претендувати на об'єднання титулів. 

"На сьогодні Деніс зберіг титул. Він був відправлений "у відпустку". Згідно із регламентом, регулярний чемпіон світу за версією WBA повинен битися з суперчемпіоном. Тільки суперчемпіон може об'єднувати титули. І оскільки Деніс володів цим титулом, але не брав участі в турнірі, його попросили прийняти статус "чемпіона у відпустці" до моменту закінчення Суперсеріі. Турнір закінчиться, Деніс "повертається з відпустки" і готовий зустрітися з переможцем Суперсеріі за всі титули", - заявив Корнілов.

"WBA спеціально до цього турніру створила новий титул. Це знову ж таки їх ініціатива. Для того, щоб "підтвердити" титул, переможець Суперсеріі повинен зустрітися з Лебєдєвим. Звичайно, переможець Суперсеріі може відмовитися від бою, але тоді титул WBA він втратить ", - цитує Корнілова vsenabox.ru.

Раніше повідомлялося, що Усик готується до бою із Гассієвим у Барселоні.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв відбудеться 11 травня у Саудівській Аравії.





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