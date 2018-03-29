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29.03.2018  11:20

Гассієв розповів про підготовку до бою з Усиком

Мурат Гассієв

Мурат Гассієв розпочав підготовку до поєдинку проти Олександра Усика.

Про це розповів сам російський боксер.

"Підготовка проходить добре, ми три тижні тому почали тренування і готові до бою", - сказав він.

"Я не відчуваю до Усика ніякого негативу. Ми спортсмени, просто повинні робити свою роботу. Я не можу передбачити майбутнє, і тільки ринг покаже, як все пройде. Я готовий до всього", - цитує Гассієва garneksports.

Раніше повідомлялося, що Усик у разі перемоги над Гассієвим отримає у суперники ще одного росіянина.





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