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29.03.2018  18:40

Менеджер Ломаченка запросив Роналду на бій українця проти Лінареса. ФОТО

Клімас і Ломаченко

Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас запросив футболіста Кріштіану Роналду на бій Ломаченко - Лінарес.

Про це Клімас написав у своєму інстаграмі.

"Домовилися з Кріштіану, що він 12 травня відвідає бій Ломаченко - Лінарес в Madison Square Garden", - підписав фотографію Клімас.

Нагадаємо, що Клімас подарував Роналду рукавиці Ломаченка.





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