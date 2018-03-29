Менеджер Ломаченка запросив Роналду на бій українця проти Лінареса. ФОТО

Клімас і Ломаченко

Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас запросив футболіста Кріштіану Роналду на бій Ломаченко - Лінарес.

Про це Клімас написав у своєму інстаграмі.

"Домовилися з Кріштіану, що він 12 травня відвідає бій Ломаченко - Лінарес в Madison Square Garden", - підписав фотографію Клімас.

Нагадаємо, що Клімас подарував Роналду рукавиці Ломаченка.