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100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 18:40
Менеджер Ломаченка запросив Роналду на бій українця проти Лінареса. ФОТО
|Клімас і Ломаченко
Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас запросив футболіста Кріштіану Роналду на бій Ломаченко - Лінарес.
Про це Клімас написав у своєму інстаграмі.
"Домовилися з Кріштіану, що він 12 травня відвідає бій Ломаченко - Лінарес в Madison Square Garden", - підписав фотографію Клімас.
Нагадаємо, що Клімас подарував Роналду рукавиці Ломаченка.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій