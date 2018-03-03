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03.03.2018  21:59

Українець Шелестюк хоче битися із одним з найкращих боксерів на планеті

Тарас Шелестюк/ Twitter

Українець Тарас Шелестюк хоче проводити поєдинки із найсильнішими боксерами у своїй категорії (до 66,7 кг), зокрема із одним із найкращих боксерів у світі незалежно від категорії Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив сам українець в інтерв'ю BoxingTalk.

"Я хочу битися із Кейтом Турманом, Денні Гарсією, Шоном Портером, Ерролем Спенсом або із переможцем пари Джефф Горн - Теренс Кроуфорд", - заявив 32-річний український боксер. 

"Я розумію, що у мене є здібності перемогти цих боксерів - мені просто потрібно отримати свій шанс та й все. Я напружено тренуюсь у залі, проводив спаринги із Віктором Ортізом перед його боєм із Девоном Александером та Брайаном Кастано (чемпіоном світу за версією WBA у середній вазі - ред.)", - додав Шелестюк. 

Нагадаємо, в останнє Шелестюк виходив в ринг ще на початку липня 2017 року, коли він нокаутував свого суперника.

Цікаво, що раніше про бажання зустрітися із Кроуфордом говорив Василь Ломаченко.




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