Українець може отримати супербій із непереможним Головкіним
|Сергій Дерев'янченко
Українець Сергій Дерев'янченко може зустрітися із одним із найкращих боксерів планети Геннадієм Головкіним.
Про те, що бій 32-річного боксера із Миколаєва із володарем титулів IBF, IBO, WBA, WBC відбудеться у випадку, якщо бій Головкіна із Саулем Альваресом 5 травня буде скасовано через провалений мексиканцем допінг-тест.
Бій мав відбудится 5 травня, проте цілком ймовірно його перенесуть, тоді як Дерев'янченко є першим претендентом на титул Головкіна від IBF.
"Сергій - єдиний боксер із претендентів на титули Головкіна, який вільний у ці дні. Джермал Шарло 21 квітня зустрічається із Хьюго Чентено. Що стосується Деметріуса Андраде, то він є претендентом на титул WBO, а не IB", - розповів менеджер Дерев'янченка Кейт Конноллі.
"Дерев'янченко - логічний варіант суперництва. Том Леффлер (промоутер Головкіна - ред.) має мій номер, тож нехай набирає, якщо матч не відбудеться", - цитує Конноллі BoxingScene.
Раніше стало відомо, чому Дерев'янченко не може поки отримати хороший бій.
Нагадаємо, 4 березня Дерев'янченко нокаутував свого суперника у шостому раунді.
Раніше повідомлялося, що Дерев'янченко та його промоутери перебувають в активному пошуку супернику на наступний бій.
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