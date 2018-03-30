Українець може отримати супербій із непереможним Головкіним

Сергій Дерев'янченко

Українець Сергій Дерев'янченко може зустрітися із одним із найкращих боксерів планети Геннадієм Головкіним.

Про те, що бій 32-річного боксера із Миколаєва із володарем титулів IBF, IBO, WBA, WBC відбудеться у випадку, якщо бій Головкіна із Саулем Альваресом 5 травня буде скасовано через провалений мексиканцем допінг-тест.

Бій мав відбудится 5 травня, проте цілком ймовірно його перенесуть, тоді як Дерев'янченко є першим претендентом на титул Головкіна від IBF.

"Сергій - єдиний боксер із претендентів на титули Головкіна, який вільний у ці дні. Джермал Шарло 21 квітня зустрічається із Хьюго Чентено. Що стосується Деметріуса Андраде, то він є претендентом на титул WBO, а не IB", - розповів менеджер Дерев'янченка Кейт Конноллі.

"Дерев'янченко - логічний варіант суперництва. Том Леффлер (промоутер Головкіна - ред.) має мій номер, тож нехай набирає, якщо матч не відбудеться", - цитує Конноллі BoxingScene.

Раніше стало відомо, чому Дерев'янченко не може поки отримати хороший бій.

Нагадаємо, 4 березня Дерев'янченко нокаутував свого суперника у шостому раунді.

Раніше повідомлялося, що Дерев'янченко та його промоутери перебувають в активному пошуку супернику на наступний бій.