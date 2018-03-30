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30.03.2018  10:59

Ломаченко розповів, які труднощі в нього будуть в бою з Лінаресом

Василь Ломаченко

Для Василя Ломаченка в бою з Хорхе Лінаресом будуть складними перші раунди.

Про це заявив сам український чемпіон.

"Найбільша складність з Лінаресом буде в перших раундах, коли потрібно буде відчути його. Перші три-чотири раунди", - сказав він.

"Звичайно, тренувальний процес змінився - вправи, навантаження. Тепер ми готуємося до нової вагової категорії і нового виклику", - зазнавив Ломаченко.

"Мені подобаються мої теперішні тренування, коли немає сил навіть повертатися додому. Зате потім, коли справа підходить до бою, ти розумієш, що виконав все, щоб показати, на що здатний", - цитує Василя tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що менеджер Ломаченка запросив Роналду на бій українця проти Лінареса.

Також раніше Ломаченко розповів, який боксер йому цікавий та пояснив чому бій із ним поки не відбудеться.





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