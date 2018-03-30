Лінарес: Я просто хочу заткнути Ломаченка

Хорхе Лінарес

Суперник Василя Ломаченка Хорхе Лінарес збирається заткнути українського боксера.

Про це повідомляє BoxingScene.

"Абсолютно не парюся з приводу вагової категорії Ломаченка. Нехай він париться. Нехай називає себе Номасченко. Я просто хочу заткнути його. Знаю, що у мене є перевага. Усе-таки я природжений легковаговик, а він піднімається у вазі. Це йому, а не мені треба турбуватися, готуватися, думати. А я просто підійду до поєдинку у відмінній формі", - сказав венесуелець.

"Що я думаю про поєдинок Ломаченка проти Рігондо? Важко сказати - я не додивився, заснув. Це було нудно. Правда, провини Ломаченка в цьому немає. Рігондо - незручний суперник, лівша. Але перевага в габаритах і масі зробили свою справу. Ломаченко його знищив", - вважає Лінарес.

Поєдинок Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня на арені Madison Square Garden.

Раніше Ломаченко розповів, які труднощі в нього будуть в бою з Лінаресом.