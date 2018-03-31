Дерев'янченко не замінить Альвареса в бою проти Головкіна

Сергій Деревянченко

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) не проведе бій з Геннадієм Головкіна замість Сауля Альвареса.

Команда боксера з Казахстану розглядає дві кандидатури на заміну Альваресу, на випадок підтвердження вживання ним допінгу.

У цей список потрапили Гері О'Салліван (27-2, 19 KO) і Джеймі Мунгуя (28-0, 24 KO), пише Братство Кличка.

Нагадаємо, що в українця виникли складнощі з проведенням наступного бою.