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124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 14:57
Дерев'янченко не замінить Альвареса в бою проти Головкіна
|Сергій Деревянченко
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) не проведе бій з Геннадієм Головкіна замість Сауля Альвареса.
Команда боксера з Казахстану розглядає дві кандидатури на заміну Альваресу, на випадок підтвердження вживання ним допінгу.
У цей список потрапили Гері О'Салліван (27-2, 19 KO) і Джеймі Мунгуя (28-0, 24 KO), пише Братство Кличка.
Нагадаємо, що в українця виникли складнощі з проведенням наступного бою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій