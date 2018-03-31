Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
124 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
31.03.2018  14:57

Дерев'янченко не замінить Альвареса в бою проти Головкіна

Сергій Деревянченко

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) не проведе бій з Геннадієм Головкіна замість Сауля Альвареса.

Команда боксера з Казахстану розглядає дві кандидатури на заміну Альваресу, на випадок підтвердження вживання ним допінгу.

У цей список потрапили Гері О'Салліван (27-2, 19 KO) і Джеймі Мунгуя (28-0, 24 KO), пише Братство Кличка.

Нагадаємо, що в українця виникли складнощі з проведенням наступного бою.





Читай також
Українець Дерев'янченко поки не може отримати супербій: названо причину
IBF дозволила Головкіну провести реванш з Альваресом перед Дерев'янченком
Дерев'янченко зустрінеться з переможцем реваншу Головкін - Альварес
За бій за звання офіційного претендента на титул IBF Дерев'янченко отримає $ 60 тисяч
Дерев'янченко битиметься з Джонсоном в Маямі
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
15:34
Футбол. Болонья та Рома сильнішого не виявили. Матчі 30-го туру чемпіонату Італії
15:27
Футбол. Власник Руху привіз до Львова Періс Хілтон на відкриття свого готелю. ФОТО
15:07
Футбол. Фантастичний гол форварда Карпат у ворота Чорноморця. ВІДЕО
14:57
Бокс. Дерев'янченко не замінить Альвареса в бою проти Головкіна
14:39
Футбол. Трансфер хавбека Шахтаря в Інтер на межі зриву
14:22
Футбол. Динамо U-21 перемогло однолітків з Маріуполя. ВІДЕО
13:58
ЧС-2018. Легендарний шахіст закликав до бойкоту Мундіалю-2018
13:39
Футбол. Легендарний Сталлоне в Києві може зіграти проти Шевченка - Денисов
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!