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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 18:17
Усик про бій з Гассієвим: Ще немає точної дати
|Олександр Усик
У фіналу WBSS ще поки немає точної дати.
Про це розповів фіналіст турніру Олександр Усик.
"На даний момент ще не оголошена дата бою, у нас зараз швидкісно-силова робота. Спаринги зазвичай починаються десь за 5 тижнів до старту. На даний момент ми не знаємо дати", - сказав він.
"Те, що пишуть в інтернеті, що це 11 травня в Саудівській Аравії... Поки ми не можемо стверджувати, що це точно. У них є припущення, але офіційно ніхто нічого не підтвердив", - сказав Усик.
Раніше повідомлялося, що Усик у разі перемоги над Гассієвим отримає у суперники ще одного росіянина.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій