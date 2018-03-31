Усик про бій з Гассієвим: Ще немає точної дати

Олександр Усик

У фіналу WBSS ще поки немає точної дати.

Про це розповів фіналіст турніру Олександр Усик.

"На даний момент ще не оголошена дата бою, у нас зараз швидкісно-силова робота. Спаринги зазвичай починаються десь за 5 тижнів до старту. На даний момент ми не знаємо дати", - сказав він.

"Те, що пишуть в інтернеті, що це 11 травня в Саудівській Аравії... Поки ми не можемо стверджувати, що це точно. У них є припущення, але офіційно ніхто нічого не підтвердив", - сказав Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик у разі перемоги над Гассієвим отримає у суперники ще одного росіянина.