Віталій Кличко: Я запам'ятав кожного, хто глузував із мене в школі
|Віталій Кличко / Fightland - Vice
Жарти одноліток мотивували Кличка-старшого здобути чемпіонський пояс WBC.
Про це розповів сам мер Києва.
"У 1986 році з хлопцями після школи дивилися перший титульний бій Майка Тайсона. Мене він тоді так надихнув, що я на емоціях сказав: "Коли виросту, то поб'ю Тайсона і стану чемпіоном світу", - пригадав екс-боксер.
"Усі подивилися на мене і кажуть: "Хто, ти?" Ви навіть не можете собі уявити, як вони мене підколювали. Вони навіть не підозрювали, що пам'ять у мене хороша і що я запам'ятав кожного, хто з мене жартував", - підкреслив політик.
"Минуло 16 років після цього, я запросив їх у кафе. Із собою в сумці я приніс той самий пояс, який тримав Майк Тайсон, але цей пояс вже належав мені. Запитав у них: "Пам'ятаєте, хтось підколював мене?" Вони вибачилися, говорили, що не думали, що хлопець з їхньої школи може виграти пояс, яким володів Тайсон, Леннокс Льюїс, Алі", - цитує Кличка xsport.
Нагадаємо, що Кличко хоче збудувати у Києві декілька льодових арен.
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