Перспективний українець змінив промоутера і готується до бою в США

Арнольд Хегай

Перспективний український боксер другої легшої ваги Арнольд Хегай підписав контракт з американською промоутерською компанією Salita Promotions.

Як відомо, нею керує колишній боксер, виходець з України Дмитро Саліта.

Свій перший бій у США Арнольд Хегай проведе 20-го квітня, пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку Хегай переміг брутальним нокаутом в десятому раунді росіянина Валєрія Третьякова.