СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
172 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 22:31
Перспективний українець змінив промоутера і готується до бою в США
|Арнольд Хегай
Перспективний український боксер другої легшої ваги Арнольд Хегай підписав контракт з американською промоутерською компанією Salita Promotions.
Як відомо, нею керує колишній боксер, виходець з України Дмитро Саліта.
Свій перший бій у США Арнольд Хегай проведе 20-го квітня, пише boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку Хегай переміг брутальним нокаутом в десятому раунді росіянина Валєрія Третьякова.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
06.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій