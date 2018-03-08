Пак'яо може зустрітися із боксером, якого колись нокаутував українець Постол

Менні Пак'яо хоче битися із Лукасом Маттісе

Стало відомо, коли філіппінець Менні Пак'яо може здійснити чергове повернення у ринг.

Так, 24 червня в Малайзії команда Пака запланувала зустріч із регулярним чемпіоном WBA аргентинцем Лукасом Маттісcе.

Єдине що може завадити проведенню поєдинка - фінансове питання. Проте, згідно із Пак'яо, скоріше за все воно буде вирішене, повідомляє BoxingScene.

Зазначимо, що Пак'яо провів останній поєдинок влітку 2017 року - тоді Пак рішенням суддів поступився австралійцю Джеффу Горну.

Що стосується Маттісcе, то він запам'ятався українським вболівальникам завдяки перемозі нокаутом Віктору Постолу, який після цієї звитяги став чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Той бій відбудвся восени 2015-го, після чого він здобув дві дострокові перемоги, проте вже у велтервейті (до 66,7 кг). 27 січня він вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.

Раніше стало відомо, що Пак'яо вирішив змінити тренера.

Раніше була інформація, що Василь Ломаченко назвав шестизначну суму, яку йому пропонують за бій з Пак'яо.