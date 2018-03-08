Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
149 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
08.03.2018  14:46

Пак'яо може зустрітися із боксером, якого колись нокаутував українець Постол

 Менні Пак'яо хоче битися із Лукасом Маттісе

Стало відомо, коли філіппінець Менні Пак'яо може здійснити чергове повернення у ринг. 

Так, 24 червня в Малайзії команда Пака запланувала зустріч із регулярним чемпіоном WBA аргентинцем Лукасом Маттісcе. 

Єдине що може завадити проведенню поєдинка - фінансове питання. Проте, згідно із Пак'яо, скоріше за все воно буде вирішене, повідомляє BoxingScene

Зазначимо, що Пак'яо провів останній поєдинок влітку 2017 року - тоді Пак рішенням суддів поступився австралійцю Джеффу Горну

Що стосується Маттісcе, то він запам'ятався українським вболівальникам завдяки перемозі нокаутом Віктору Постолу, який після цієї звитяги став чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Той бій відбудвся восени 2015-го, після чого він здобув дві дострокові перемоги, проте вже у велтервейті (до 66,7 кг). 27 січня він вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.  

Раніше стало відомо, що Пак'яо вирішив змінити тренера.

Раніше була інформація, що Василь Ломаченко назвав шестизначну суму, яку йому пропонують за бій з Пак'яо.





Читай також
Ломаченко - Пак'яо: відомий тренер із США зробив прогноз на можливу зустріч
Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо
Ломаченко - Пак'яо: промоутер розповів, що заважає проведенню супербою
Арум заявив про готовність Пак'яо провести черговий поєдинок
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
16:58
Біатлон. Відео онлайн-трансляція чоловічого спринту в Контіолахті
16:42
Футбол. Маркевич у захваті від молодого динамівця
16:25
Футбол. Екс-тренер збірної України: В УПЛ усе вирішує матеріальне становище
16:08
Футбол. Легендарний динамівець: У Лаціо теж є проблеми
15:48
Теніс. Визначився суперник Костюк по чвертьфіналу турніру у Китаї
15:27
Футбол. Стало відомо про цікавий факт для Динамо та Шахтаря у плей-офф єврокубків
14:59
Футбол. Витримати перші 20 хвилин: колишній футболіст пояснив, як Динамо слід грати з Лаціо
14:46
Бокс. Пак'яо може зустрітися із боксером, якого колись нокаутував українець Постол
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!