Ломаченко може отримати несподівану пропозицію з Великої Британії

Василь Ломаченко/Instagram

Василь Ломаченко, який переходить у легку вагову категорію, може зустрітися у рингу із олімпійським чемпіоном Лондона Люком Кемпбеллом.

30-річний британець виступає під крилом відомого промоутера Едді Гірна, який обіцяє зробити промоутерській компанії Top Rank гарну пропозицію.

Про таку можливість Гірн розповів в інтерв'ю Behind the Gloves. Цікаво, що британець говорив із журналістами разом із промоутером Top Rank Карлом Моретті, з яким він зустрівся на прес-конференції перед боєм Оскар Вальдес - Скотт Квігг у Лос-Анджелесі.

За словами Моретті, поєдинок із Кемпбеллом міг би зацікавити Ломаченка, адже він також завоював олімпійське золото у Лондоні.

Бій планується провести у другій половині 2018 року в Британії.

Цікаво, що свій попередній бій у вересні 2017-го Кемпбелл програв можливому супернику Ломаченка Хорхе Лінаресу - рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що наступний бій Ломаченко проведе 12 травня, суперник пока не відомий.

Також стало відомо, що Ломаченко вилетів у Лос-Анджелес для підготовки до свого нового бою.