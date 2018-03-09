Ломаченко може отримати несподівану пропозицію з Великої Британії
|Василь Ломаченко/Instagram
Василь Ломаченко, який переходить у легку вагову категорію, може зустрітися у рингу із олімпійським чемпіоном Лондона Люком Кемпбеллом.
30-річний британець виступає під крилом відомого промоутера Едді Гірна, який обіцяє зробити промоутерській компанії Top Rank гарну пропозицію.
Про таку можливість Гірн розповів в інтерв'ю Behind the Gloves. Цікаво, що британець говорив із журналістами разом із промоутером Top Rank Карлом Моретті, з яким він зустрівся на прес-конференції перед боєм Оскар Вальдес - Скотт Квігг у Лос-Анджелесі.
За словами Моретті, поєдинок із Кемпбеллом міг би зацікавити Ломаченка, адже він також завоював олімпійське золото у Лондоні.
Бій планується провести у другій половині 2018 року в Британії.
Цікаво, що свій попередній бій у вересні 2017-го Кемпбелл програв можливому супернику Ломаченка Хорхе Лінаресу - рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що наступний бій Ломаченко проведе 12 травня, суперник пока не відомий.
Також стало відомо, що Ломаченко вилетів у Лос-Анджелес для підготовки до свого нового бою.
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